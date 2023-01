Fisco: Leo, in delega parte di quella Draghi,sarà una svolta (2)

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - "Come penso si debba riorganizzare la materia? Bisogna suddividerla in 4 parti. In una prima parte pensare ai principi generali della delega, di diritto interno e internazionale e nel contempo intervenire sulle lacunosità e gli aspetti di incertezza che emergono dallo del contribuente agli interpelli all'autotutela", ha spiegato. "Poi una parte nello specifico sui tributi: interverremo sui diversi tributi, Irpef, Ires, Iva, senza dimenticare i tributi locali, le accise, i giochi. Quello che vogliamo fare è una razionalizzazione dei diversi tributi", ha aggiunto.

"Una parte importante, di cui non c'è traccia nei provvedimenti fino ad oggi intervenuti, è quella dei procedimenti: innanzitutto si tratta semplificare il procedimento dichiarativo, semplificando. Altro tema su cui si può intervenire è quello dell'accertamento: abbiamo idea di semplificare regole del contraddittorio, semplificare il sistema sanzionatorio, e infine intervenire anche sul contenzioso, che oggi è stato rivisto ma molto si deve ancora fare, si devono razionalizzare alcuni istituti. L'ultima parte - ha proseguito Leo - sarà rappresentata dai materiali, quindi i testi unici.

Dovremo lavorare e stiamo già avviando con il direttore Ruffini una rivisitazione dei testi unici attualmente vigenti a cui dovremo integrare ciò che faremo per arrivare al codice".

"I capitoli sono abbastanza corposi", ha puntualizzato il viceministro. "L'obiettivo è di fare delle previsioni così puntuali e analitiche da agevolare poi il legislatore nello stendere i decreti legislativi".