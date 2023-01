Fisco: Bitonci, si ragiona su taglio cuneo 5% entro l'anno

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - "Si è fatta una prima operazione con la legge di bilancio sul cuneo contributivo, quindi si continuerà anche quest'anno con un ulteriore aumento della parte del taglio contributivo, che è stato lieve quest'anno, perché bisogna dire che il 3% non è molto, ma entro la fine anno si sta ragionando per aumentarlo almeno di un 5%". Lo ha detto il sottosegretario alle Imprese e Made in Italy Massimo Bitonci al 6o Forum nazionale dei commercialisti ed esperti contabili a Milano. (ANSA).