Equo compenso: Sisto, verso ok Camera, vigili su abusivismo

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - La proposta di legge del centrodestra sull'equo compenso per le prestazioni libero-professionali si avvia verso il varo della Camera (dove oggi si tiene la discussione generale sul testo) ed è un provvedimento "sicuramente migliorabile, ma bisogna spingere per approvarlo nel più breve tempo possibile, per dare un primo segnale concreto di attenzione" verso le varie categorie di lavoratori autonomi. Parola del viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, intervistato oggi pomeriggio al Forum nazionale dei commercialisti di ItaliaOggi, secondo cui nel testo si consente agli Ordini di attuare "un'alta sorveglianza dei rapporti fra contraenti forti e professionisti eventualmente non iscritti agli Ordini", permettendo così, tra l'altro, a questi ultimi di "stanare esercizi abusivi della professione". (ANSA).