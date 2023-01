Morto Bongiorno, ex presidente Confindustria Trapani

(ANSA) - TRAPANI, 22 GEN - È morto questa mattina per un malore improvviso Gregory Bongiorno, 48 anni, di Castellammare del Golfo, ex presidente di Confindustria Trapani.

Amministratore delegato dell'Agesp, l'azienda che si occupa di rifiuti, aveva avuto una un'influenza che lo aveva costretto ad un controllo in ospedale. I funerali dovrebbero svolgersi domani nella sua città. Lascia la moglie e due figli. (ANSA).