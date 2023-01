Vertice Lula-Fernandez lunedì, focus su energia e import

(ANSA) - BUENOS AIRES, 21 GEN - Il finanziamento per la costruzione del gasdotto per trasportare il gas del bacino non convenzionale di Vaca Muerta, nella Patagonia argentina, fino alla regione di Rio Grande do Sul, nel sud del Brasile, e un swap di monete tra le banche centrali del gigante verde-oro e dell'Argentina per facilitare l'interscambio commerciale tra i due Paesi. Sono i punti centrali degli accordi che verranno siglati lunedì a Buenos Aires da Alberto Fernandez e Luiz Inácio Lula da Silva, in occasione della prima visita ufficiale all'estero dall'inizio del presidente brasiliano dall'inizio del suo mandato.

I temi dell'incontro sono stati anticipati sui social media dallo stesso Fernandez e dal ministro dell'Economia, Sergio Massa.

Con gli accordi l'Argentina si garantisce, da un lato, il finanziamento di un'opera di infrastruttura indispensabile per esportare gli eccedenti della produzione in costante crescita di Vaca Muerta (seconda riserva al mondo di shale gas e quarta di shale oil) e dall'altro, grazie al swap, il finanziamento delle importazioni provenienti dal suo principale socio commerciale senza dover intaccare le scarse riserve in dollari della Banca centrale.

I fondi per la realizzazione dei 500 chilometri del secondo tratto del gasdotto 'Nestor Kirchner' dalla località argentina di Salliquelò, al centro della pampa argentina, fino alla cittadina brasiliana di Uruguayana, secondo Massa, saranno infatti a carico della Banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale del Brasile.

Lo swap riguarderà invece una cifra equivalente+ a circa 10 miliardi di dollari che andranno da una parte a finanziare i 3,5 miliardi di import annuale dell'Argentina dal Brasile, e dall'altra a rafforzare le esangui riserve della Banca centrale argentina. (ANSA).