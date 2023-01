Pensioni: Sbarra, uscita da 62 anni o con 41 anni di contributi

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - "Dobbiamo costruire nelle prossime settimane un accordo complessivo sulla riforma del sistema pensionistico e previdenziale per restituire ai lavoratori italiani aspetti che riguardano la flessibilità, la sostenibilità, l'inclusività, ed anche elementi di equità". Lo ha detto il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, a Rai2 durante la trasmissione "Il confronto", sottolineando la proposta dei sindacati per l'uscita da 62 anni o con 41 anni di contributi a prescindere dall'età.

"Abbiamo indicato al governo le nostre priorità: costruire una pensione contributiva di garanzia per i giovani e le donne che, con il sistema contributivo e la precarietà e saltuarietà dei rapporti di lavoro, rischiano una terza età caratterizzata da solitudine ed insicurezza; dobbiamo poi stimolare ed incentivare l'adesione alla previdenza complementare, rendere strutturale l'Ape sociale e dobbiamo negoziare anche misure di flessibilità in uscita dal mercato del lavoro", ha detto Sbarra.

"Per noi significa 41 anni di contributi a prescindere dall'età e poi dobbiamo accompagnare volontariamente le persone che decidono di lasciare l'attività lavorativa con profili di flessibilità a partire da 62 anni . E' possibile raggiungere questo obiettivo. Questo è un pezzo importante della piattaforma unitaria di Cgil, Cisl, Uil che pensiamo debba essere portata a risultato", ha rimarcato. (ANSA).