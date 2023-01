Inflazione: Confcommercio, impegno per imprese e famiglie

(ANSA) - RIMINI, 21 GEN - Il 2022 si è chiuso "positivamente con un aumento dei consumi e anche con un moderato aumento del Pil", ha detto il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli a margine della cerimonia inaugurale del Sigep, a Rimini, facendo riferimento ai settori rappresentati. Però "ci preoccupa il caro energia e ci preoccupa anche l'inflazione. Proprio per questo bisogna continuare a rafforzare l'impegno e a renderlo sempre più significativo nei confronti delle imprese e delle famiglie", ha aggiunto.

L'ottimismo per i consumi fuori casa, secondo Sangalli è certificato dal dinamismo in scena al salone riminese che si occupa di gelato, pasticceria, panificazione e caffè. "Mi pare che questa sia una manifestazione, basta andare a vedere gli stand che ci sono oggi, che manifesta proprio la voglia di riprendere e di riprendere con più forza, con più ritmo e con più sicurezza e anche con più gioia". (ANSA).