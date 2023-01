Francia: protesta pensioni, la solidarietà della Cub

(ANSA) - MILANO, 21 GEN - La Confederazione unitaria di base (Cub) esprime "solidarietà e vicinanza ai lavoratori francesi in lotta per difendere le pensioni da una riforma devastante e contro la macelleria sociale del governo Macron".

Oggi e domani, proprio a Parigi, si riunisce anche il Comitato direttivo dell'Intersindical, la rete internazionale dei sindacati di base e conflittuali - a cui partecipano la Cub, le francesi Cgt- Confederation Generale du Travail e Sud Solidaires e Csp-Conlutas per il Brasile - per un totale di 12 delegazioni da 8 Paesi tra cui Germania, Svizzera, Italia, Inghilterra e Marocco.

"Tutte le organizzazioni sindacali - è sottolineato in una nota - si sono immediatamente unite per costruire una risposta comune di mobilitazione interprofessionale. Poiché rappresentano tutti i lavoratori, le persone in cerca di lavoro e i pensionati, l'incontro sindacale sarà il punto di partenza di una potente mobilitazione sulle pensioni a lungo termine.

Il movimento Intersindical evidenzia che "questa riforma colpirà duramente tutti i lavoratori, in particolare quelli che hanno iniziato a lavorare presto o i più precari, la cui aspettativa di vita è inferiore a quella del resto della popolazione. Allo stesso modo colpisce coloro che non sono riconosciuti per il lavoro più duro, fisicamente parlando, che esercitano nella loro giornata lavorativa. Aggraverà la precarietà di coloro che sono già senza lavoro prima del pensionamento e rafforzerà le disuguaglianze di genere". (ANSA).