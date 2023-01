Fisco: Salvini, serve più coraggio su cartelle esattoriali

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - Il Comune di Milano non ha aderito allo stralcio delle cartelle esattoriali previsto dal governo.

"È un peccato - ha commentato il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini, a margine di un presidio di protesta del partito a Milano -. Proporremo che ci sia un intervento più coraggioso da parte pubblica sullo stralcio delle cartelle esattoriali che riguarda quasi un italiano su due".

"In un momento di difficoltà economica per le bollette, i mutui e gli affitti andare a ritirare fuori cartelle esattoriali vecchie di 10-15 anni non ha senso - ha concluso -. Mi spiace che Milano non abbia aderito: faremo in modo che il Governo osi ancora di più". (ANSA).