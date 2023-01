Confesercenti, potere d'acquisto diminuito fino a 2.800 euro

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - L'inflazione erode sempre più il potere d'acquisto. Alla fine del 2023 il potere d'acquisto dei lavoratori dipendenti risulterà inferiore di 2.800 euro rispetto al 2021, mentre per i lavoratori autonomi calerà di 2.200 euro.

E' la stima di Confsercenti, che calcola gli effetti di un'inflazione che per il 2023 "risulterebbe pari in media al +5,6%, portando così al +14,1% l'aumento dei prezzi nel biennio 2022-23". In tale scenario, quest'anno la spesa delle famiglie aumenterà appena dello 0,5%, indica inoltre Confesercenti, parlando di "un risultato deludente", dovuto quasi interamente all'aumento delle spese obbligate, e a cui si giungerebbe solo a fronte di una riduzione di ulteriori 11 miliardi dei risparmi delle famiglie. (ANSA).