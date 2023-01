Cina: Confindustria, diverse ombre minacciano la crescita

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - "Diverse ombre si addensano sulla crescita", evidenzia il Centro studi di Confindustria con un approfondimento sullo scenario economico per la Cina, dove la "crescita è al minimo nel 2022, ma in accelerazione", con un Pil che è atteso "passare da un +3,0% nel 2022 (peggior dato degli ultimi 40 anni, eccetto il 2020) a un valore intorno al +4,5% nel 2023, tornando sul sentiero di graduale rallentamento seguito in precedenza".

Per gli economisti di via dell'Astronomia "la ripartenza potrebbe vacillare a inizio anno per l'impennata nei contagi da Covid, ma è atteso un graduale miglioramento di domanda domestica e produzione industriale dopo la frenata di fine 2022.

I dati Pmi di dicembre confermano questa tendenza, con valori ancora in territorio negativo ma in miglioramento e con la componente dei nuovi ordini nei servizi che segna il suo massimo da maggio".

L'inflazione "resta finora moderata" . Nel medio termine "i rischi per l'economia derivano da mercato immobiliare, tendenze demografiche, tensioni geopolitiche".

Tra i fattori positivi, "l'uscita dalla politica zero-Covid dovrebbe facilitare la ripresa": problemi come la carenza di manodopera legata ai contagi "dovrebbero essere di breve durata" mentre "la fiducia di imprese e consumatori potrebbe riprendersi più gradualmente".

Sul fronte del mercato immobiliare "s'intensifica lo sforzo del governo per evitare una crisi. Il settore dell'edilizia abitativa rimane in profonda caduta, con un calo sensibile delle vendite e di avviamenti, completamenti e finanziamenti di nuovi cantieri. Agli effetti diretti si aggiunge il calo delle vendite di terreni, con possibili ripercussioni negative sulle finanze dei governi locali. Per sostenere gli acquisti di immobili, il governo centrale sta predisponendo molteplici misure di contenimento dei tassi sui mutui, anche attraverso una loro indicizzazione su base geografica rispetto all'andamento dei vari mercati immobiliari locali".

Intanto, "la popolazione cinese si contrae per la prima volta dal 1961"; "il tasso di natalità, in calo già da anni, ha toccato un minimo storico: 6,77 nascite ogni 1.000 persone (da 7,52 nel 2021). Questo rischia di pesare sulle prospettive di crescita del paese: serve ora un cambio di passo tecnologico, un aumento della produttività che compensi, in prospettiva, la minore crescita della forza lavoro e degli occupati". (ANSA).