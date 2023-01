Welfare: Uil, bene approvazione Ddl anziani

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - La Uil esprime " soddisfazione per l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del disegno di legge delega in materia di politiche in favore della popolazione anziana" parlando di un ulteriore importante passo avanti per la definizione della Legge quadro nazionale sulla Non Autosufficienza". Lo affermano il segretario generale della Uil pensionati Carmelo Barbagallo e il segretario confederale della Uil Domenico Proietti sottolineando che "dopo anni di battaglie sindacali anche il nostro Paese si dota di una legge che garantirà diritti fondamentali ad oltre 14 milioni di persone anziane." "Questo Ddl - si legge in una nota - si propone di garantire servizi per la non autosufficienza uniformi su tutto il territorio nazionale, promuovere l'invecchiamento attivo e in buona salute, tutelare i caregivers e riformare il sistema delle residenze sociosanitarie per anziani. Obiettivi per noi fondamentali.

Purtroppo non mette a disposizione ulteriori risorse per assicurare a tutte le persone interessate i servizi necessari. E le riforme a costo zero, come sappiamo, non esistono. Attendiamo - conclude la nota - l'apertura di un confronto con le Istituzioni per poter costruire insieme questa legge di civiltà, anche portando avanti ciò che è contenuto nella piattaforma unitaria del sindacato confederale e del sindacato dei pensionati". (ANSA).