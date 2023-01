Welfare: Cisl, soddisfazione per ok a Ddl anziani

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - La Cisl esprime soddisfazione per l'approvazione del ddl anziani da parte del Cdm. Lo dichiarano in una nota congiunta la Cisl e la Fnp Cisl. "Adesso ci auguriamo - si legge - l'immediata apertura di un confronto con il Governo e il Parlamento sui contenuti del disegno di legge delega e poi sui successivi decreti legislativi, avviando un percorso di cooperazione tra istituzioni e parti sociali necessario per affrontare la complessità della materia, costruendo, finalmente, un sistema unitario di servizi socio-sanitari di qualità su tutto il territorio nazionale per i non autosufficienti e le loro famiglie. Dirimente sarà la garanzia dei livelli essenziali ed il loro adeguato finanziamento, condizione necessaria ad uscire dalla attuale condizione di fragilità dei servizi che genera impoverimento, disuguaglianze e solitudine". (ANSA).