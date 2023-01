Pil: Confindustria, in 2023 previsto aumento 0,4% in Fvg

(ANSA) - TRIESTE, 20 GEN - Nel 2023 il Pil regionale dovrebbe aumentare in volume dello 0,4% rispetto al +3,7% del 2022, mentre per il 2024 si prevede una crescita dell'1%. E' quanto emerge dalle analisi dell'Ufficio Studi di Confindustria Udine su dati Prometeia.

La revisione al rialzo del Pil rispetto alle proiezioni di ottobre (+3,2% per il 2022; +0,0% per il 2023) "è giustificata dal buon andamento dell'economia regionale nel 2022, superiore alle attese. La domanda interna ha visto una buona performance sia dei consumi, trainati da turismo e tempo libero, che degli investimenti". Questi ultimi sono cresciuti a ritmi sostenuti nel 2022 (+8,8%; a ottobre si era stimato +7,9%), mentre nel 2023 potrebbero aumentare del "solo 0,1%".

La decelerazione del commercio mondiale e italiano contribuirà al calo delle esportazioni regionali che dal +7% del 2022 si stimano saranno del +2%, osserva il report. In calo anche le importazioni, -1%. La ripresa dell'attività economica ha migliorato il tasso di occupazione e la disoccupazione è scesa dal 5,8% del 2021 al 4,9% del 2022 e dovrebbe mantenersi pressoché agli stessi livelli nel 2023, per poi calare a circa 4,5% nel 2024. Le costruzioni (+1,6% nel 2023, +11,0% nel 2022), unitamente ai servizi (+1,1% nel 2023, +4,7% nel 2022), continueranno a mantenere un andamento positivo, mentre l'industria potrebbe registrare una leggera flessione (-1,9%).

"È probabile che il raffreddamento dell'economia, non drammatico, perduri per un paio di anni. Abbiamo quindi due anni per prepararci a cogliere il meglio del periodo buono che seguirà, importante è che nel frattempo vengano aggiornate le regole per immigrazione di manodopera e tecnici qualificati extra europei, attuate le riforme che l'Europa richiede e che implicano anche uno snellimento della burocrazia", osserva il presidente reggente di Confindustria Fvg, Gianpietro Benedetti.

(ANSA).