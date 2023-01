Lombardia: Confcommercio, ridurre Irap per chi fa welfare

(ANSA) - MILANO, 20 GEN - "Ridurre l'Irap per le imprese che hanno welfare aziendali in grado di coprire le spese sanitarie dei dipendenti": è la proposta netta lanciata da Confcommercio Lombardia ai tre candidati in corsa alle prossime elezioni regionali.

Il presidente Carlo Sangalli e 55 delegati del settore hanno incontrato questa mattina a Milano Letizia Moratti, Pierfrancesco Majorino e il governatore Attilio Fontana, per presentare il documento programmatico dell'associazione 'Il Terziario per la Lombardia. Crescere oggi, rigenerare il domani'. Caro energia e inflazione preoccupano ancora, spiega Sangalli, per questo è "determinante consolidare il sostegno alle imprese".

Prioritari sono: "il rafforzamento delle infrastrutture materiali e immateriali, anche in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, l'efficientamento energetico e l'alleggerimento fiscale e burocratico". Riguardo all'autonomia per la Lombardia, "dovrebbe tradursi soprattutto in un fisco più leggero con vantaggi per famiglie e imprese", e plaude all'ipotesi di trattenere quote dell'Irpef prodotte sul territorio. "Va tenuto presente, tuttavia - precisa Sangalli - il contesto degli interessi generali del Paese che deve crescere nella sua complessità senza lasciare indietro nessuno".

Tra le istanze presentate dall'associazione ci sono anche incentivi all'imprenditoria giovanile e femminile, interventi per incrementare l'attrattività territoriale e la spinta alla rigenerazione urbana. (ANSA).