Inps: pensione miraggio per giovani, in anticipata a 70 anni

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - In pensione anticipata a settant'anni e a riposo per vecchiaia a 70 anni e sei mesi, sempre che si abbiano contributi di almeno 46 anni e 4 mesi nel primo caso e oltre 20 anni nel secondo: è quanto accadrà a una persona che ha oggi 25 anni e ha iniziato a lavorare da un anno secondo quanto risulta dal simulatore Inps Pensami appena aggiornato secondo il quale se gli anni di contributi sono meno di 20 anni ma più di 5 l'attesa per la pensione di vecchiaia si prolungherà fino a 74 anni e 10 mesi.

Per i trentenni la situazione è di poco migliore con la pensione di vecchiaia per un lavoratore nato nel 1990 a 70 anni con 20 anni di contributi e a riposo con quella anticipata con 45 anni di contributi versati a prescindere dall'età. (ANSA).