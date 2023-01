Immobiliare: Confcommercio, in Fvg +6% compravendite in 2022

(ANSA) - TRIESTE, 20 GEN - Nel 2022 in Friuli Venezia Giulia le compravendite nel settore immobiliare registrano un aumento attorno al 6%. Lo rileva l'Osservatorio Fimaa. "Si tratta di una stima che va ancora confermata, ma il trend è quello - ha spiegato il presidente regionale di Confcommercio Fimaa, Andrea Oliva, durante un incontro a Trieste - in linea con quanto accaduto a livello nazionale".

Secondo il report, nei centri storici, per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni totali, si riscontrano aumenti dei prezzi che nelle punte massime toccano il 27% a Udine, il 20% a Trieste e il 10% a Gorizia e Pordenone. Sulla media regionale dei prezzi, da un anno all'altro ci si attesta invece attorno al +5%.

"Dopo la pandemia, la guerra, i costi generali alle stelle, i tassi dei mutui in rialzo. Il momento rimane complicato - ha premesso Oliva -, ma il nostro si è confermato un mercato sano.

E, dopo il +30% del 2021, anno da record in reazione al Covid, siamo riusciti a salire ulteriormente". Secondo Oliva, "l'inflazione ha chiari effetti sul desiderio di investire e di proteggere il denaro e l'esperienza coronavirus ha determinato la ricerca di spazi abitativi più tranquilli, numerosi in una regione piccola e con mete che si raggiungono in breve tempo".

Per quanto riguarda Trieste, emerge un interesse da parte della clientela straniera: "L'acquisto di immobili turistici sul mare si è allargato in maniera fortissima su Trieste - ha osservato Oliva - ma vediamo compratori esteri anche a Gorizia e nel Collio. Gli austriaci sono in prima fila, poi ci sono i tedeschi, a Trieste i serbi e cominciamo a vedere qualche ungherese". Nel capoluogo, inoltre, ha sottolineato Oliva, vista la richiesta, la velocità di vendita è tra le più alte d'Italia.

In questa fase, con un mercato in movimento, i clienti trovano però sempre meno immobili da poter acquistare. E così, pure su scala regionale, è in calo l'offerta di case in affitto, "perché la ripresa del turismo post pandemia ha indirizzato questo settore su locazioni brevi e a uso vacanza". (ANSA).