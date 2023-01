Fiere: a Firenze Home Texstyle, salone tessile e biancheria

(ANSA) - FIRENZE, 20 GEN - Torna dall'11 al 13 febbraio Firenze Home Texstyle, salone internazionale del tessile alla sua quinta edizione alla Fortezza da Basso. Organizzata da Acropoli, la mostra presenterà le nuove collezioni di biancheria per la casa, nautica, spa, contract e hotellerie e le ultime tendenze in tema di tappezzeria, tendaggi, tessuti per l'arredo.

Non mancherà un focus sulla sostenibilità con la presentazione di tessuti ed accessori prodotti con materiali e processi sostenibili certificati e soluzioni personalizzata 'tailor made' sempre più richieste da una clientela esigente e non omologata. Grazie all'accordo con Ice verranno ospitati in fiera alcune delegazioni provenienti dai principali mercati esteri come Arabia Saudita, Austria, Azerbaigian, Colombia, Cuba, Egitto, Etiopia, Indonesia, Stati Uniti, Ucraina e Ungheria. Tra le novità, al suo debutto la mostra collaterale 'Il sofà delle muse - Il design interpreta Antonio Canova', promossa da Cita (Consociazione italiana tappezzieri arredatori), ideata e curata da Federica Preto (direttore creativo Fondo plastico) e realizzata in collaborazione con il liceo artistico Antonio Canova di Forlì in occasione delle celebrazioni 2022 dell'Anno canoviano a 200 anni dalla morte di Antonio Canova. In mostra una ventina di manufatti frutto della collaborazione di un anno intero di lavoro fra il talento creativo di 30 studenti e il 'saper fare' di 20 maestri tappezzieri con l'obiettivo di elaborare nuove idee e tecniche nel campo delle tappezzerie d'arte e di design. La mostra fisica, presentata in anteprima in fiera, verrà affiancata da una mostra digitale allestita presso SpazioCita. (ANSA).