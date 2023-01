Confindustria nautica a Boot Dusseldorf con 110 aziende italiane

(ANSA) - GENOVA, 20 GEN - Confindustria Nautica parteciperà al Boot di Dusseldorf, in programma dal 21 al 29 gennaio, con uno stand istituzionale e sarà il riferimento per le 110 aziende italiane presenti, oltre che per gli operatori che visiteranno il salone. "L'associazione torna ad essere il punto di riferimento dell'eccellenza del Made in Italy nautico al Boot di Düsseldorf dopo due anni di stop per la pandemia - sottolinea il presidente Saverio Cecchi -. In questi anni complessi, abbiamo consolidato e rafforzato il nostro ruolo di rappresentanza e di promozione, in Italia e all'estero, di tutta la filiera della nautica da diporto italiana. Un comparto che ha continuato a crescere registrando nel 2022 un record storico di export e che, nel settore dei superyacht, ha il 50% del mercato mondiale".

Sarà l'occasione anche per promuovere la prossima edizione, la 63 esima, del Salone Nautico Internazionale che si terrà a Genova dal 21 al 26 settembre nel nuovo Watefront di levante firmato da Renzo Piano, che sarò completato nel 2024. Dopo il Boot, Confindustria nautica ha in calendario per il 2023 la partecipazion al Miami international boat show (15-19 febbraio), al Dubai International Boat Show (1 - 5 marzo), al Palm Beach International Boat Show (23 - 26 Marzo), al Fort Lauderdale Boat Show (25 - 29 ottobre) e al Metstrade di Amsterdam (15 - 17 novembre). (ANSA).