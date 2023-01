++ Confcommercio: innescato ciclo recessivo, gennaio -0,9% ++

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - "Il rallentamento della domanda delle famiglie, dovrebbe avere innescato un ciclo recessivo, di durata e intensità ridotte". E' quanto afferma l'Ufficio studi Confcommercio che stima per gennaio un Pil "in calo dello 0,9% in termini congiunturali, con una crescita dello 0,4% su gennaio 2022, ponendo le premesse per un primo trimestre recessivo".

Quanto all''inflazione, a gennaio i prezzi al consumo dovrebbero registrare un incremento dello 0,6% su dicembre, portando il tasso tendenziale al 10,5% (dall'11,6% di dicembre). Ma per Confcommercio è "difficile ipotizzare una crescita dei prezzi nella media del 2023 sotto il 6%" (ANSA).