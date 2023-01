Superbonus: Abi, stallo persiste, servono misure eccezionali

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Visto lo "stallo" delle operazioni di cessione dei crediti di imposta relativi al superbonus edilizio, l'Abi ribadisce la necessità anche "solo di misure specifiche, eccezionali e temporanee - di cui l'Associazione, insieme ad Ance, si è fatta parte proponente nel corso dello scorso anno".

Lo afferma il dg dell'Abi Giovanni Sabatini in audizione alla commissione finanze della Camera secondo cui le banche un elemento ulteriore in mano al legislatore potrebbe essere intervenire per limitare i rischi legali del cessionario in buona fede che "ora restano rilevanti". (ANSA).