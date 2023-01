Regioni: Vitri, su sede Inps Urbino nessuna risposta Regione

(ANSA) - URBINO, 19 GEN - "La sede Inps di Urbino sarà chiusa e accorpata a quella di Fossombrone? Sarà forse trasferita dal centro in zona Sasso? Ma com'è possibile che ad oggi, dopo oltre due mesi l'assessore regionale Aguzzi non sappia ancora rispondere a queste domande?". Sono interrogativi posti dalla consigliera regionale del Pd Micaela Vitri che nell'ultima seduta consiliare ha presentato un'interrogazione sul tema, a cui però, lamenta, "l'assessore responsabile si è rifiutato di rispondere per insufficienza di informazioni".

"Stiamo parlando della città co-capoluogo di provincia e di un punto fondamentale per un bacino di quasi 58 mila residenti in 20 comuni. - ricorda Vitri - Chi governa questa regione deve impegnarsi assolutamente non solo per scongiurarne il depotenziamento, ma anche per aggiornare i residenti sugli sviluppi. La preoccupazione è emersa quando si è diffusa la notizia che la sede centrale, nel palazzo del Legato Albani in piazza della Repubblica, necessitava di importanti lavori di adeguamento". "Lo stesso proprietario dell'immobile ha dato la massima disponibilità ad intervenire e a prorogare il contratto di locazione, - prosegue la consigliera dem - mentre al tempo stesso si valuterebbe anche il trasferimento in una struttura ex Megas in zona Sasso, che potrebbe essere completata anche in base alle esigenze dell'Inps, così da scongiurare il ridimensionamento a 'punto Inps' di ascolto e prima accoglienza o la fusione con l'Agenzia di Fossombrone".

"Questa vicenda - conclude Vitri - merita la dovuta attenzione perché Urbino continua a subire troppi tagli e mi auguro che nella prossima seduta del Consiglio Regionale, prevista martedì 24, l'Assessore Aguzzi dia una risposta definitiva rassicurando lavoratori e cittadini". (ANSA).