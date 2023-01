Professioni: Carabinieri-commercialisti, intesa su legalità

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Promuovere la figura professionale del commercialista per diffondere e sviluppare una cultura della legalità. È questo il fine principale del protocollo quinquennale sottoscritto oggi dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Generale Teo Luzi, e dal presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti Elbano de Nuccio. Il protocollo, recita una nota, "prevede l'organizzazione di una serie di iniziative congiunte (seminari, conferenze, workshop e tavole rotonde) che riguardano l'analisi dei flussi informativi degli assetti organizzativi adottati dalle società per prevenire illecite forme di utilizzo dei dati; l'economia sostenibile e la gestione dei rifiuti con l'obiettivo di prevenire illeciti nel settore del ciclo delle attività ad esso connesse; il lavoro, la legislazione sociale e la tutela del patrimonio culturale". E sulle iniziative formative e informative congiunte, il Consiglio nazionale dei commercialisti e l'Arma dei Carabinieri garantiranno la partecipazione e l'intervento di propri rappresentanti, anche attraverso il coinvolgimento degli Ordini territoriali di commercialisti e delle Organizzazioni funzionali dell'Arma (territoriale, speciale e ambientale). "I commercialisti - ha affermato de Nuccio - attraverso il corretto esercizio delle proprie attività, contribuiscono alla formazione di un contesto economico più trasparente e rispettoso non solo delle regole e dei principi condivisi, ma anche e prima di tutto delle persone e degli interessi comuni. Questo protocollo e la preziosa collaborazione con l'Arma dei Carabinieri si inseriscono in questa prospettiva e rappresentano un'ulteriore crescita dell'impegno dei 120.000 commercialisti italiani sul fronte della legalità". "Il tema di un'economia sana - ha ribadito Il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri Gen.

C.A. Luzi - è fondamentale nella nostra società, per questo è importante da un lato garantire la migliore formazione dei Carabinieri anche in questo campo, dall'altro promuovere la cultura della legalità in modo diffuso e capillare, fornendo le corrette informazioni agli operatori del settore", si legge, infine. (ANSA).