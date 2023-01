Pil: Confartigianato,dato Abruzzo ok,ma preoccupa inflazione

(ANSA) - PESCARA, 19 GEN - Se nel Mezzogiorno, secondo le recenti stime Svimez, il Pil scende dello 0,4%, in Abruzzo si rilevano tassi di crescita doppi rispetto alla media nazionale, pari all'1,1 %. E' quanto rileva Confartigianato Abruzzo, secondo cui, mentre il prodotto interno lordo supera i livelli pre pandemia, a pesare è il caro bollette, con i prezzi al consumo di elettricità, gas e altri combustibili che sono sopra la media nazionale. Preoccupa, dunque, secondo l'associazione, l'inflazione, con i dati che collocano la regione al di sopra della media nazionale.

Dal confronto dei dati del 2023 con quelli del 2019, sono nove le regioni dove il Pil supera i livelli pre-Covid e tra queste l'Abruzzo si classifica al sesto posto con un aumento pari a 1,9%, subito dopo le Marche (+2,0%). La crescita dei prezzi al consumo, tuttavia, presenta oggi una intensità mai vista dalla nascita dell'euro, contribuendo notevolmente al raffreddamento della ripresa. Secondo i dati Istat, l'inflazione cresce dell'11,8% e la media nazionale viene superata in otto regioni, tra le quali rientra l'Abruzzo che, con un aumento del 12,9%, si colloca al quarto posto per livelli di inflazione.

L'analisi dei dati da parte dell'Ufficio Studi di Confartigianato Imprese ha evidenziato la correlazione tra inflazione e dinamica dei prezzi dell'energia: di fatti i prezzi al consumo di elettricità, gas e altri combustibili - voce di spesa che non comprende i carburanti per il trasporto - sono raddoppiati, segnando a novembre un aumento del 130,1%. Sono undici le regioni che superano la media nazionale e, ancora una volta, è presente l'Abruzzo, al terzo posto, con un aumento del 142,4%.

"L'economia abruzzese mostra un'elevata reattività e una buona tenuta, nonostante il momento negativo a causa della pandemia e della crisi energetica internazionale - commentano gli esponenti di Confartigianato Imprese Abruzzo Giancarlo Di Blasio e Daniele Di Marzio - ma i dati sull'inflazione preoccupano. Occorre sostenere le imprese del territorio, in particolare quelle artigiane e le piccole attività consentendo anche ai cittadini di fare fronte al momento d'emergenza legato all'aumento dei prezzi al consumo". (ANSA).