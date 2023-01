Pensioni:Landini,l'incontro con il governo non è andato bene (2)

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - "Le nostre richieste sono molto precise - ha detto Landini- la pensione di garanzia per i giovani e per le donne, la possibilità di uscire dal lavoro in maniera flessibile a partire dai 62 anni, uscita con 41 anni di contributi senza considerare l'età, il riconoscimento e la regolazione dei lavoratori gravosi, il riconoscimento del lavoro di cura, delle differenze di genere e allo stesso tempo l'incentivazione del ricorso alla pensione integrativa. Abbiamo posto anche il tema della rivalutazione delle pensioni e abbiamo ribadito che la legge Finanziaria attuale ha fatto interventi che hanno tagliato sulle pensioni".

Landini ha sottolineato che è stato posto anche il tema del superamento del lavoro precario e dei voucher e dell'adeguamento dei salari. "Sull'insieme di queste questioni - ha detto - non abbiamo ricevuto risposte di merito se non una disponibilità a fare altri tavoli. Bisogna passare dalle parole ai fatti, ci vogliono risposte precise. Vogliamo che il Governo risponda alle richieste fatte da Cgil, Cisl e Uil. In assenza di risposte ognuno si assumerà le proprie responsabilità".

Per Landini "bisogna dire quante risorse ci si mettono e dire se la piattaforma di Cgil, Cisl e Uil è o no la base del confronto. Vogliamo che il confronto si concluda - ha aggiunto - entro aprile perché è dentro il Def che si decide se nei prossimi anni ci sono o no le risorse per fare la riforma che stiamo chiedendo. Parlare di pensione di garanzia vuol dire che non ci può essere il contributivo puro ma ci devono essere elementi di solidarietà e quindi risorse che arrivino anche dalla questione fiscale. La riforma fiscale è elemento decisivo sia per aumentare gli stipendi sia per affrontare l'estensione dei diritti. Ad oggi - ha concluso - non abbiamo avuto le risposte che aspettavamo. Siamo un sindacato che vuole portare risultati, andremo a qualsiasi incontro, però bisogna cambiare passo se no si rischia di fare solo chiacchiere". (ANSA).