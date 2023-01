Pensioni: Ugl, necessaria Quota 41 per dare flessibilità

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - "Occorre ridare flessibilità al sistema lasciando alla persona la scelta di valutare se e quando uscire dal mondo del lavoro. In prospettiva, è possibile ipotizzare almeno due strumenti principali: Quota 41, con riferimento alla sola anzianità contributiva, e Quota 100 'libera', con il doppio riferimento all'anzianità contributiva e all'età della persona, senza paletti". Così l'Ugl con il segretario generale Paolo Capone e il vice segretario generale Luigi Ulgiati, che hanno preso parte all'incontro sulla previdenza convocato dalla ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone.

Nell'ambito della riforma previdenziale, hanno rilevato i sindacalisti, è anche necessario "costruire una pensione di garanzia per le donne e per i giovani, e, più in generale, per le categorie che, per ragioni diverse, hanno carriere professionali discontinue. L'obiettivo di assicurare una vita dignitosa al momento del pensionamento passa anche dal potenziamento della possibilità per la persona di costruirsi una pensione su misura. In altri termini - hanno sottolineato Capone e Ulgiati - si tratta di sostenere la previdenza complementare sotto il profilo fiscale, lasciando la libertà al cittadino di decidere se indirizzare maggiori risorse verso i fondi pensionistici chiusi o, piuttosto, verso la previdenza pubblica". (ANSA).