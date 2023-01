Pensioni: Sbarra, giornata importante, partito confronto

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Oggi è una giornata importante, è partito il confronto sulla riforma del sistema previdenziale: lo ha detto il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra aggiungendo di avere "apprezzato la disponibilità della ministra Calderone e del Governo" al dialogo finalizzato a cambiare la legge Fornero. La Cisl ha chiesto di ripristinare l'indicizzazione piena delle pensioni e di ripristinare il meccanismo di Opzione donna precedente la legge di Bilancio.

"Bisogna restituire al sistema previdenziale profili di equità, flessibilità, inclusività e flessibilità delle regole. Bisogna convincersi che le pensioni non sono né privilegio né regalia ma un diritto delle persone dopo una fase intensa di lavoro".

Sbarra ha ricordato le richieste del sindacato su previdenza complementare, Ape sociale strutturale e su misure di flessibilità in uscita dal lavoro a partire dai 62 anni o con 41 anni di contributi a prescindere dall'età. "Sul quadro delle nostre proposte ci sembra di capire - ha detto - che la ministra ha acquisito il contenuto. E' importante che l'8 febbraio parta il primo tavolo ed è importante che il Govenro si sia impegnato a riaprire il dialogo sulla separazione tra previdenza e assistenza. Bisogna fare un'operazione verità, se si separano i costi del sistema previdenziale la spesa è in linea con quelli europea".

"Auspico la piena disponibilità del Governo - ha detto - a usare il 2023 per un grande accordo per ripristinare l'equità nelle regole pensionistiche. Il Def può dare le prime indicazioni ma il confronto deve produrre risultati, il Governo può far confluire l'accordo generale in un collegato alla prossima legge di stabilità. Oggi c'è stato l'avvio del tavolo, noi abbiamo posto il tema delle risorse ma c'è anche un tema di sostenibilità sociale. Auspichiamo che il tavolo produca risultati e vigileremo per evitare che il Governo pensi di distrarsi su questo tema, centrale per la vita delle persone".

(ANSA).