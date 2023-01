Pensioni: Landini, serve vera riforma, tempi stretti e risorse

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - "Lo dico in modo preciso: noi, Cgil Cisl Uil, abbiamo una piattaforma unitaria, la stessa che abbiamo presentato a governi precedenti. Noi vogliamo una vera riforma del sistema pensionistico, ma vogliamo capire se c'è la volontà in questo tavolo". E' quanto affermato dal segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, durante il tavolo sulle pensioni al ministero del Lavoro sottolineando quindi di voler "capire se c'è la volontà politica di fare una riforma seria basata sulla piattaforma" dei sindacati e quali sono "le risorse, perché nessuna riforma è a costo zero". I tempi "sono stretti" e sono quelli del Def, ha aggiunto.

Tra i temi, ha evidenziato anche la necessità di una lotta alla precarietà per assicurare un futuro pensionistico ai giovani, considerando "il rapporto stretto tra sistema pensionistico e qualità lavoro un tema centrale". (ANSA).