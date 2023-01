Pensioni: Cgil, incontro pletorico e senza risposte

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - L'incontro tra Governo e sindacati sulla previdenza è stato "pletorico e senza risposte su contenuti, risorse e tempi": lo sottolinea la Cgil in una nota nella quale si ribadisce la richiesta di "una riforma in grado di dare maggiore equità e solidarietà al sistema, superando definitivamente le rigidità della legge Fornero che, a dispetto degli slogan e degli impegni elettorali, continua ad essere in vigore".

"Dopo aver ribadito il nostro giudizio fortemente negativo rispetto ai recenti provvedimenti in materia contenuti nella legge di bilancio, che hanno sottratto rilevanti risorse al capitolo Previdenza - si legge - abbiamo ripresentato unitariamente la piattaforma di Cgil, Cisl e Uil per una riforma pensionistica che parta da: una flessibilità in uscita a partire dai 62 anni o con 41 anni di contributi senza limiti di età, il riconoscimento della diversa gravosità dei lavori, la pensione contributiva di garanzia per i giovani e per chi ha carriere discontinue e povere, il riconoscimento del lavoro di cura e delle donne, il rilancio della previdenza complementare negoziale, la piena tutela del potere d'acquisto delle pensioni in essere. Sulla base di questi contenuti abbiamo chiesto al governo di aprire un confronto di merito, con modalità, risorse e tempi certi. Abbiamo indicato la necessità di finalizzare il confronto entro la scadenza del prossimo DEF. Abbiamo ribadito la necessità - anche ai fini previdenziali, a maggior ragione in un sistema a ripartizione come il nostro - di politiche finalizzate alla creazione di nuova occupazione, al contrasto della precarietà e all'aumento dei salari, chiedendo di aprire un confronto anche su questi temi.

Infine, abbiamo chiesto interventi correttivi immediati rispetto ad alcune scelte sbagliate fatte con la legge di bilancio, come ad esempio il ripristino dei requisiti previgenti di "opzione donna". A queste richieste il governo non ha dato risposte se non una disponibilità generica. Un generico tavolo di ascolto, privo di carattere negoziale, con tempistiche lunghe e incertezza su spazi e risorse - conclude la nota - non porterà lontano. ribadiamo la necessità di aprire una vera trattativa sui contenuti della nostra piattaforma, per trovare soluzioni da inserire e finanziare con il prossimo DEF". (ANSA).