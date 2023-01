Pensioni: Calderone, serve quadro chiaro e stabile di norme (2)

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Uno degli obiettivi principali - ha spiegato la ministra - sarà quello di assicurare la possibilità di lasciare prima il lavoro revisionando le pensioni sperimentali come la cosiddetta Opzione Donna, puntando al contempo sul potenziamento della previdenza complementare con un'azione di vera e propria educazione previdenziale mirata a rendere più adeguati gli assegni pensionistici". Si porrà attenzione anche ai meccanismi di staffetta generazionale al fine di favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro senza disperdere il patrimonio di competenze dei più anziani con una cooperazione virtuosa fra Stato e Imprese per favorire il ricambio generazionale.

Il prossimo incontro è previsto per l'8 febbraio, con un tavolo verticale dedicato alle misure per giovani e donne. Si proseguirà poi con tavoli settimanali "per arrivare velocemente alla definizione della riforma". (ANSA).