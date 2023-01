Pensioni: Bombardieri, servono risposte immediate

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - La ministra ha detto che aprirà una serie di confronti, noi insistiamo per avere risposte immediate su punti che sono noti al Governo. Lo ha affermato il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri al termine dell'incontro con il Governo sulla previdenza.

"Le proposte di Cgil, Cisl e Uil - ha detto - sono note da tempo, le abbiamo ribadite, per quello che ci riguarda è importante avere una risposta entro il 12 di aprile. Vogliamo capire se il Governo intende decidere e inserire nel Def misure strutturali per la rifirma delle pensioni o se invece continuiamo a discutere. Alcuni temi sono stati oggetto di capagna elettorale. La richiesta è con 41 anni di contributi si può andare in pensione a prescindere dall'età si o no?. Si ha intenzione di rimettere in discussione la Fornero si o no? Si dà risposte alle donne che stanno protestando su Opzione donna si o no? Sono domande sulle quali siamo pronti a confrontarci ma ci aspettiamo qualche risposta". (ANSA).