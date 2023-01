Pensioni: 8 febbraio incontro su giovani e donne

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Per la riforma previdenziale il governo procederà dividendo gli argomenti in singoli tavoli. L'8 febbraio è previsto un incontro su giovani e donne. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Marina Calderone alle parti sociali secondo quanto riferiscono fonti sindacali. Il governo si impegna a rivedere le modifiche fatte alla misura Opzione donna. Gli altri tavoli riguardano la deparazione tra previdenza, la flessibilità in uscita e la rivalutazione delle pensioni.

La ministra ha detto basta agli interventi tampone.

(ANSA).