Parigi, via alla manifestazione contro la riforma delle pensioni

(ANSA) - PARIGI, 19 GEN - E' partito alle 14 da place de la République il corteo parigino contro la riforma delle pensioni, primo atto di una mobilitazione che si presenta come un braccio di ferro con il governo per il ritiro del progetto che punta ad aumentare da 62 a 64 anni l'età pensionabile.

Parigi è blindata da questa notte, le stazioni della metropolitana sul percorso della manifestazione, da République a Bastille fino a place de la Nation, sono chiuse e transennate, banche e diverse boutiques sono tornate a proteggere le loro vetrine con barriere di legno o ferro come ai tempi della protesta dei gilet gialli.

I sindacati puntano a superare il milione di persone su tutto il territorio, il ministero dell'Interno ha schierato 10.000 poliziotti e gendarmi. Si temono almeno un migliaio di casseur nella manifestazione parigina. (ANSA).