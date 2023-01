Mafia: Mariotti (Confindustria), danneggia imprese oneste

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - "Lo Stato siamo tutti noi: di fronte alle scelte quotidiane e al peso che esse hanno, ciascuno di noi può fare la scelta giusta. Mafia e impresa sono un ossimoro: ogni impresa degna di questo nome nasce e prospera in ambienti competitivi e per la creazione del benessere collettivo. La criminalità rappresenta l'antitesi a questo: manipola l'attività economica per scopi che non hanno a che fare con il bene comune, danneggiando anche gli imprenditori onesti". Lo afferma Francesca Mariotti, direttore generale di Confindustria intervenendo al Convegno 'Beato Rosario Livatino: l'Universale Esempio del Giusto. Dialoghi tra Economia, Fede e Giustizia sulla figura del giudice assassinato dalla mafia'.

"Questo incontro coincide con importanti fatti di attualità. Se dopo 30 anni celebriamo la cattura di Matteo Messina Denaro, corresponsabile diretto di una stagione di estrema violenza, è per l'impegno dei magistrati e le forze dell'ordine, che in questi giorni più che mai rappresentano lo Stato e ai quali va la gratitudine e il supporto di Confindustria", spiega.

"Nel giugno scorso - ricorda Mariotti - abbiamo siglato con il Ministero dell'Interno un nuovo protocollo di legalità, che consente di prevenire in maniera più efficace i tentativi di infiltrazione mafiosa nell'economia ed in particolare nei rapporti tra privati agevolando i controlli tra le imprese. Ogni segnale e impegno nella direzione della legalità è fondamentale." (ANSA).