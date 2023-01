Macedonia del Nord: la Confindustria rilancia la collaborazione

(ANSA) - SKOPJE, 19 GEN - Il grande interesse dell'Italia a proseguire e rafforzare la collaborazione economica e commerciale con la Macedonia del Nord, nell'ambito del sostegno alla prospettiva di integrazione europea del Paese ex jugoslavo e dell'intera regione dei Balcani occidentali, è stato sottolineato nel corso di un evento a Skopje nel quale Confindustria Macedonia del Nord ha presentato la propria attività.

Come ha detto il presidente Riccardo Rainone, "la mission di Confindustria Macedonia del Nord è favorire, attraverso la creazione di una sinergia tra aziende italiane e macedoni, l'affermazione delle imprese quale motore della crescita economica, sociale e civile del Paese". Fondamentale a tale scopo, ha osservato, è la cooperazione con le istituzioni locali della pubblica amministrazione e con le Camere di Commercio presenti in Macedonia del Nord, al fine di sostenere le imprese macedoni e italiane che hanno necessità di individuare adeguati partner nei rispettivi Paesi.

Confindustria Macedonia del Nord, ha affermato Rainone, "sta già collaborando attivamente col sistema confindustriale italiano attraverso il coinvolgimento delle varie sezioni territoriali per sostenere progetti di sviluppo e cooperazione tra le imprese dei due Paesi". E finora è stato riscontrato un notevole interesse in particolare da parte di aziende agricole, agroalimentari, manifatturiere e di produzione e traformazione del legname. Tutto ciò, ha osservato il presidente Rainone, con l'obiettivo finale di "contribuire alla creazione di nuovi posti di lavoro dando la possibilità ai giovani macedoni di poter lavorare, magari creando nuove realtà imprenditoriali, nel loro Paese".

All'evento a Skopje è intervenuto il primo segretario dell'ambasciata d'Italia Mario De Rosa, che ha portato il saluto dell'ambasciatore Andrea Silvestri, ribadendo il sostegno dell'Italia alle aspirazioni di integrazione euroatlantiche della Macedonia del Nord e dell'intera regione. Una direttiva strategica questa, ha detto, fatta propria dal nuovo governo, e in particolare dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, che si è fatto promotore di una conferenza di coordinamento e presentazione dell'Area, in programma il 24 gennaio a Trieste. (ANSA).