Legacoop Abruzzo: Mazzali rieletto presidente

(ANSA) - CHIETI, 19 GEN - Luca Mazzali è stato rieletto all'unanimità presidente di Legacoop Abruzzo al termine del 12/o Congresso regionale, che si è svolto all'Aurum di Pescara alla presenza del presidente nazionale di Legacoop Mauro Lusetti, del direttore di Coopfond Simone Gamberini e dei delegati delle cooperative associate. Mazzali sarà in carica fino al 2027.

"In questo secondo mandato - ha detto il rieletto presidente - punteremo a rilanciare l'azione per dare più vigore alle attività dell'associazione, recuperando le attività e le opportunità perse nei due anni in cui il Covid ci ha impedito di essere presenti sui territori". Tra le azioni concrete ci sarà l'inserimento "di un direttore che possa dedicarsi a tempo pieno all'associazione, presidiando tutti i tavoli regionali, politici e di rappresentanza, per cogliere le opportunità e rappresentare al meglio i nostri valori". Di cruciale importanza è il ricambio generazionale, "su cui stiamo lavorando. Molti giovani, con nostra soddisfazione, si stanno affacciando alla realtà cooperativa".

Fiore all'occhiello e strada da continuare a seguire è il rapporto privilegiato con il mondo universitario. "Ci teniamo molto e ritengo sia un elemento di distinzione della nostra associazione. Abbiamo intrapreso con l'università D'Annunzio un rapporto proficuo che ci ha portato a far partire un master post laurea sulla cooperazione su cui stiamo riscontrando buon adesioni - ha detto ancora Mazzali - Insieme a Coopfond abbiamo sostenuto un dottorato di ricerca sulla cooperazione che ci darà la possibilità di far crescere professionalmente una figura nel nostro ambito". (ANSA).