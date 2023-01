Its per Nuove Tecnologie per Made in Italy, 3 corsi formazione

(ANSA) - NAPOLI, 19 GEN - Per 60 ragazzi (nel primo dei 3 anni del progetto) tra i 18 e i 35 anni si aprono le porte di una nuova carriera. Grazie a tre corsi di formazione potranno apprendere gli strumenti per il marketing e l'internazionalizzazione delle imprese, per la realizzazione del design e del packaging e la digital strategy aziendale. Per introdurre nel mondo professionale queste persone, rispondendo a una precisa richiesta delle aziende del territorio di Gragnano, nasce un'academy che punta a formare figure professionali specialistiche, di cui il mercato del lavoro ha necessità, e che rappresenta per il territorio campano un'occasione di sviluppo territoriale di grande valore.

Nell'aula consiliare del Comune di Gragnano è stato presentato l'Its per Nuove Tecnologie per il Made in Italy - Servizi alle imprese, nell'ambito dell'incontro intitolato "Qualità della formazione per una qualità del territorio" al quale hanno preso parte Lucia Fortini, Assessore alla Scuola, Politiche Sociali e Politiche Giovanili della Regione Campania; Daniela Novi, Dirigente I.I.S. Giovanni XXIII di Salerno; Nello D'Auria, Sindaco del Comune di Gragnano; Roberto Sanseverino , Presidente Its per Nuove Tecnologie per il Made in Italy - Servizi alle imprese; Alessandra Cirafici, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e Raffaele Sibilio, Università degli Studi di Napoli Federico II.

Con l'Its per Nuove Tecnologie per il Made in Italy - Servizi alle imprese- si realizza un connubio virtuoso tra le imprese, il mondo della formazione e giovani. Un incrocio tra saper fare e saper formare che porterà lavoro e sviluppo al territorio.

"La scelta di puntare sull'internalizzazione, sul marketing e sul packaging sostenibile - spiega Roberto Sanseverino - ha un duplice obiettivo: creare tecnici di alto profilo che possano essere assorbiti dal tessuto produttivo e aiutare le imprese a crescere su nuovi mercati. Nasce oggi un Its academy della tecnologia sostenibile che porta le imprese del territorio campano a essere più strutturate".

Il progetto ha l'obiettivo di formare figure professionali altamente specializzate in particolare sul tema dell'internazionalizzazione e l'espansione su nuovi segmenti di mercato, la transizione digitale e l'Industria 4.0., soprattutto in rapporto alle strategie e politiche di marketing, e la green transition per il rilancio della manifattura innovativa ed ecosostenibile, trasferendo a tali figure competenze di supporto al rafforzamento della presenza delle realtà di impresa nei circuiti europei e internazionali.

"Gli Its sono uno strumento su cui noi abbiamo puntato tante risorse - ha commentato l'assessore Lucia Fortini -perché dà opportunità di lavoro ai ragazzi. Il 90% di loro finito il percorso riesce immediatamente a trovare lavoro perché si coinvolgono le imprese, gli enti locali, le scuole. Insomma un ottimo sistema per una Campania che possa rilanciare il tema del lavoro tra i giovani".

I percorsi biennali che la Fondazione ITS attiverà mirano a formare figure che svolgeranno funzioni consulenziali specialistiche a imprese localizzate sul territorio regionale e/o nazionale operanti nella produzione di prodotti del Made in Italy. "Il compito dell'amministrazione è quello di creare delle opportunità per il futuro della città e soprattutto per i giovani. Attraverso l'Its ci aspettiamo un sistema di sinergia di 360 gradi - ha detto il sindaco D'Auria - tra imprese e mondo della formazione. I ragazzi avranno l'opportunità di studiare e approfondire tematiche importantissime che consentiranno loro di fare esperienza all'interno delle imprese e nel tessuto economico di riferimento. Questo è uno strumento indispensabile in cui crediamo vivamente". (ANSA).