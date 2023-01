Imprese: Bper e Sace a sostegno crescita Amber

(ANSA) - BOLOGNA, 19 GEN - Bper e Sace a sostegno dei piani di sviluppo di Amber, società napoletana specializzata nel trading di cereali. La banca emiliana ha erogato una linea di credito di 14 milioni assistiti da garanzia di Sace: questa, viene spiegato in una nota, "verrà utilizzata da Amber per il pagamento di fornitori esteri di grano duro, grano tenero, orzo e mais, destinati alla successiva esportazione. Tra i principali Paesi fornitori ci sono: Canada, Paesi Bassi, Australia, Usa, Grecia, Ungheria, Romania e Svizzera".

La linea di credito di sostegno al circolante e "rotativa per 18 mesi - viene sottolineato - è la soluzione più elastica studiata da Bper, in grado di consentire ad Amber di cogliere al momento opportuno le migliori condizioni sui mercati di acquisto dei prodotti cerealicoli". (ANSA).