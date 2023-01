Francia: segretario Cgt, riforma pensioni unisce tutti scontenti

(ANSA) - PARIGI, 19 GEN - La riforma delle pensioni "canalizza tutti gli scontenti" della Francia, ha detto il segretario generale del sindacato francese Cgt, Philippe Martinez, intervistato da Public Sénat nel giorno della massiccia mobilitazione contro la riforma previdenziale voluta dal presidente Emmanuel Macron. A suo avviso, il fatto che il fronte sindacale stia per scendere in piazza contro la riforma mostra che "il problema è molto grave".

Il punto più contestato del progetto riguarda l'innalzamento dell'età pensionabile da 62 a 64 anni. Per Martinez, si tratta di una "riforma dogmatica, ideologica". E le concertazioni degli ultimi mesi con il governo "non hanno cambiato nulla".

I trasporti, le scuole, gli ospedali sono tra i settori più colpiti dallo sciopero. Nelle raffinerie del gruppo TotalEnergies aderiscono alla protesta tra il 70 e il 100% dei dipendenti, ha dichiarato all'agenzia France Presse Eric Sellini, coordinatore nazionale del sindacato Cgt per TotalEnergies. Mentre gli scioperanti del gruppo Edf (Elettricità di Francia) stanno intensificando fortemente i cali di produzione elettrica. (ANSA).