Francia: Macron, la riforma delle pensioni giusta e responsabile

(ANSA) - PARIGI, 19 GEN - Emmanuel Macron ha dichiarato oggi pomeriggio a Barcellona, durante la visita in Spagna per il vertice franco-spagnolo, di sperare che le manifestazioni contro la riforma delle pensioni si svolgano "senza troppi disagi" per i francesi, e "ovviamente senza disordini, violenze e vandalismi".

La riforma delle pensioni, ha detto il capo dello Stato in conferenza stampa, è stata "presentata democraticamente e convalidata" ed è "soprattutto giusta e responsabile". Per questo motivo il governo proseguirà i lavori della riforma "con rispetto, spirito di dialogo ma determinazione e responsabilità". (ANSA).