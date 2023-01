Fisco: dal 2x1000 oltre 7 milioni al Pd, Lega dietro Azione

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Il Pd resta primo anche nel 2022 nella ripartizione del 2 per mille ai partiti politici. Fratelli d'Italia, che aveva scalzato la Lega l'anno scorso, resta secondo, mentre arretra ancora la Lega di Salvini superata quest'anno anche da Azione che si guadagna il terzo posto.

I contributi a favore del Partito democratico sono ammontati a 7,3 milioni di euro, in aumento rispetto ai 6,9 milioni del 2021. Anche Fratelli d'Italia rafforza il suo consenso finanziario con 3,1 milioni di euro, in aumento dai 2,7 milioni dell'anno scorso. A seguire Azione, che guadagna 1 milione e 256mila euro, di poco davanti alla Lega che si ferma a 1 milione e 210mila euro.

Si attestano sotto il milione di euro i contributi per tutti gli altri partiti. Italia Viva si classifica quinta con 973mila euro, seguono Articolo 1 (895mila), Europa Verde (837mila), Sinistra italiana (832mila), Forza Italia (581mila), Più Europa (577mila), Italexit (460mila). (ANSA).