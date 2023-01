Equo compenso: ok Commissione Giustizia a pdl centrodestra

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - "La Commissione Giustizia della Camera ha dato l'ok alla proposta di legge sull'equo compenso che approda in aula con un voto unanime sul mandato alle relatrici. Un provvedimento che aveva subito uno 'stop' durante la scorsa Legislatura, mentre era in discussione al Senato. Ora abbiamo l'occasione di tutelare i professionisti e regolamentare la delicata materia delle remunerazioni delle prestazioni professionali. Per questo ringrazio tutte le forze politiche per la sensibilità mostrata nel rispettare i tempi imposti dall'Assemblea (dove il testo approderà lunedì 23 gennaio per la discussione generale, ndr), consentendo che il provvedimento viaggi speditamente". A dirlo la deputata di FdI Carolina Varchi, capogruppo del partito di Giorgia Meloni in Commissione Giustizia e relatrice del provvedimento che unisce iniziative normative di FdI e Lega. "Poter concludere l'iter di questo articolato - aggiunge - rappresenta una grande vittoria per noi, ma soprattutto per tutti quei professionisti, che potranno tutelarsi in maniera più chiara e netta". (ANSA).