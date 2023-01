Camera commercio Bolzano, imprese a fianco dei giovani

(ANSA) - BOLZANO, 19 GEN - "Imprese: al fianco delle giovani generazioni" è stato il tema affrontato nel terzo e ultimo incontro di inizio anno della Camera di commercio di Bolzano tenuto presso la ditta Brida a Tirolo.

"Le imprese altoatesine sono al fianco delle giovani generazioni - ha affermato il presidente della Camera di commercio, Michl Ebner - Ci sono molte aziende locali che, per esempio, dispongono di un prezioso know-how tecnico-scientifico.

Queste competenze possono stimolare la curiosità dei giovani al punto tale da entusiasmarli successivamente per professioni innovative".

All'incontro è intervenuto anche il presidente della Provincia, Arno Kompatscher: "Dalla collaborazione tra le imprese altoatesine e i giovani traggono vantaggio entrambe le parti - ha detto - Da un lato, i giovani diventano consapevoli delle opportunità di crescita professionale disponibili in Alto Adige. Mentre all'altro le aziende, attraverso lo scambio con i giovani, imparano quali sono i valori più importanti e quali strategie possono mettere in atto per acquisirli come dipendenti". (ANSA).