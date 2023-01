Aeroporti: Boeddu (Filt), cig ad Alghero non è buona notizia

(ANSA) - CAGLIARI, 19 GEN - "Comunque vada la trattativa sindacale per scongiurare un periodo di cassa integrazione nella società di gestione dell'aeroporto di Alghero, solo aver prospettato l'utilizzo di questo ammortizzatore sociale non è di certo una buona notizia". E' il commento del segretario della Filt Sardegna Arnaldo Boeddu che aggiunge: "un altra tegola si abbatte nel territorio del nord ovest" "Dopo un anno record di passeggeri così come quello appena trascorso, siamo di nuovo punto ed a capo - osserva il sindacalista - I motivi di questo possibile scenario, non sono e non possono essere legati solamente alla mancata assegnazione delle rotte in continuità territoriale".

"Per troppo tempo - tuona Boeddu - la politica si è avvitata su se stessa sulla tariffa unica non preoccupandosi e non intervenendo su altri aspetti quali ad esempio una adeguato richiamo ad una promozione turistica che - ribadisce il segretario della Filt Cgil Sardegna - non potevano e non possono essere considerati come aiuti di stato".

I tre aeroporti, secondo Boeddu, "non possono reggere gli altissimi costi fissi solo con i voli in continuità territoriale. Occorre accelerare sulla regia unica dei tre scali, scongiurare la privatizzazione dello scalo di Elmas e ripensare totalmente gli equilibri proprietari: occorre inaugurare una nuova stagione ovvero l'ingresso di istituzioni pubbliche quali province, comuni e, in alcuni scali dove non sono presenti, le camere di commercio". (ANSA).