++ Pensioni: Bonomi,contenti se ci sarà una riforma strutturale

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Sulle pensioni "se la strada sarà di fare una riforma strutturale saremo contenti e daremo il nostro contributo se ci verrà chiesto". Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, a Rai Radio1, rimarcando di non essere "mai stati convinti da interventi spot come Quota 100: sono onerosi, non creano occupazione giovanile e incidono sulle future pensioni delle persone". (ANSA).