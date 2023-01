Welfare:Uil,bene Ddl anziani in Cdm, si approvi presto legge

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - "Accogliamo positivamente quanto dichiarato dalla Ministra del Lavoro Calderone: in Consiglio dei Ministri si riprenderà finalmente la discussione sul Ddl Anziani, che dà risposte anche in tema di invecchiamento attivo, di accesso ai servizi sociosanitari, di domiciliarità e di riforma della Rsa. Sono temi fondamentali che riguardano 14 milioni di persone anziane, il 23,2% della popolazione italiana." Lo affermano Domenico Proietti, segretario confederale Uil e Carmelo Barbagallo, segretario generale Uil Pensionati.

"Per noi - continuano Proietti e Barbagallo - è importante che il testo che verrà portato in Cdm ricalchi quello delineato dal precedente Governo. Crediamo, inoltre, che sia necessario accelerare l'iter dell'approvazione del testo in Parlamento.

Bisogna fare presto e bene. Sono più di 20 anni che ci battiamo per la Legge quadro nazionale sulla Non Autosufficienza: una legge di civiltà che dovrà dare risposte a 3,1 milioni di persone non autosufficienti e alle loro famiglie." (ANSA).