Welfare: Itinerari, 517 mld spesa nel 2021, pesa assistenza

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - Nel 2021 l'Italia ha complessivamente destinato a pensioni, sanità e assistenza 517,753 miliardi utilizzando per le prestazioni sociali oltre la metà della spesa pubblica totale, il 52,51%. Lo si legge nel Decimo Rapporto Itinerari Previdenziali secondo il quale a gravare sui conti dello Stato sono soprattutto le attività assistenziali che hanno attinto dalla fiscalità generale oltre 144,215 miliardi di euro con un aumento del 97,75% rispetto al 2008 (ma in lieve calo sul 2020 quando era stata pari a 144,758 miliardi).

La spesa pensionistica di natura previdenziale comprensiva delle prestazioni Ivs (invalidità, vecchiaia e superstiti) è stata nel 2021 di 238,271 miliardi contro i 234,736 del 2020 (+1,5%, 0,4 punti percentuali in meno dell'inflazione). Dopo il crollo imputabile a emergenza sanitaria e misure di lockdown, crescono del 6,58% le entrate contributive, che si attestano a quota 208.264 milioni, valore di poco inferiore a quello registrato nel 2019.

Il Rapporto sottolinea che nel 2021 sono circa sette milioni pensionati totalmente o parzialmente assistiti (2,5 milioni coloro che hanno le pensioni integrate al minimo il 43,48 dei quasi 16,1 milioni di pensionati. "Non sembra rispecchiare le reali condizioni socio-economiche del Paese - afferma il presidente del Centro studi Itinerari previdenziali Alberto Brambilla - un dato che vede quasi la metà dei pensionati italiani assistiti, del tutto o in parte dallo Stato. Così come non pare credibile che la maggior parte di queste persone non sia riuscita in 67 anni di vita a versare neppure quei 15/17 anni di contribuzione regolare che avrebbe consentito di raggiungere la pensione minima».

In linea con le precedenti edizioni, anche il Decimo Rapporto suggerisce allora una corretta separazione tra previdenza e assistenza: "Innanzitutto c'è un tema di adeguata comunicazione con le istituzioni europee», ha precisato il Prof.

Brambilla, rilevando come "dai dati forniti da Istat a Eurostat risulterebbe che l'Italia ha una spesa molto alta rispetto alla media europea, generando l'erronea convinzione che il sistema vada riformato". Ma "il vero problema - dice - è la scelta dei governi italiani di allocare misure a sostegno delle famiglie o volte a contrastare l'esclusione sociale, a tutti gli effetti spese assistenziali, sotto il capitolo pensioni".

In buona sostanza, al welfare è destinato più di un quarto di quanto si produce o più della metà sia di quanto si incassa sia di quanto si spende in totale. "Siamo davanti a numeri - spiega Brambilla - che, trascinati da una quota assistenziale fuori controllo già ben prima dello scoppio della pandemia, contraddicono il sentire comune secondo cui l'Italia spenderebbe meno degli altri Paesi dell'UE per il proprio sistema di protezione sociale. Anzi, spendiamo molto, soprattutto in assistenza, ed è forse questa spesa eccessiva, abbinata a inefficienti controlli, a incentivare sommerso e lavoro nero, generando il tasso di occupazione peggiore in Europa". (ANSA).