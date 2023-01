Welfare: Itinerari, 517 mld spesa nel 2021, pesa assistenza (2)

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - Il Rapporto di Itinerari previdenziali stima che per finanziare sanità e assistenza, nel 2021 siano occorse pressoché tutte le imposte dirette Irpef, addizionali, Ires, Irap e Isost e anche parte di quelle indirette. Per sostenere il resto della spesa pubblica - sottolinea - non rimangono allora che le residue imposte indirette, le altre entrate e soprattutto la strada del "debito". Si pone anche un tema di equità e sostenibilità del sistema: il 79,2% degli italiani dichiara redditi da zero fino a 29mila euro, corrispondendo solo il 27,57% di tutta l'IRPEF, un'imposta neppure sufficiente a coprire la spesa per le principali voci di spesa di welfare, il cui finanziamento grava quindi sulle spalle degli altri versanti e, in particolare, di quei 5 milioni di contribuenti (pensionati compresi) che dichiarano redditi oltre i 35mila euro. "Da ormai troppi anni stiamo assistendo - commenta Brambilla - a una deformazione del sistema previdenziale italiano che, progressivamente e spesso con la mera finalità di ottenere consenso, trasferisce risorse all'assistenza, anziché razionalizzarne la spesa".

Portare tutti gli assegni bassi a 1.000 euro, come chiede Forza Italia, dice, "costerebbe più di 27 miliardi. La rivalutazione delle pensioni basse del 120% a 600 euro dall'ultima Legge di Bilancio, a discapito della rivalutazione delle pensioni oltre 4 volte il minimo non premia il merito ma danneggia proprio quella fascia di pensionati che più ha versato contributi sociali e imposte dirette». (ANSA).