Valentini,a Davos per il Made in Italy nel terremoto globale

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - "Sono qui per capire i nuovi modelli di sviluppo, come tutti, in una fase di grande cambiamento per le filiere, per le catene globali del valore, e adattarli alle nostre imprese per il Made in Italy".

Così Valentino Valentini, il vice-ministro per le Imprese e il Made in Italy, spiega all'ANSA la sua missione a Davos, unico rappresentante del Governo assieme al ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, in un Forum economico mondiale disertato da molti leader europei e segnato dalla guerra, dal riaccendersi di nuovi fronti di scontro commerciale, e nel complesso da una "frammentazione" che mette a rischio il modello di sviluppo centrato sulla globalizzazione.

"L'impressione - spiega Valentini davanti a un caffè - è una Davos sottotono rispetto a quella di un tempo. Toni più dimessi, minor presenza di leader e grandi corporation, eventi più morigerati rispetto alle grandi feste fra new economy e grandi banche d'investimento".

Il perché, per Valentini, è chiaro: "c'è una fase di riflessione di ripensamento, di riflessione dopo la crisi della globalizzazione, e piuttosto i che offrire soluzioni, i partecipanti al Wef s'interrogano su come sopravvivere. C'è un cambiamento molto forte che è più evidente dietro le linee, nei meeting privati, piuttosto che nella Davos 'in chiaro'". Il riferimento è alla "spaccatura insanabile del mondo" sancita dalla guerra in Ucraina fra Occidente da una parte, e Paesi antagonisti guidati dalla Russia. "Perdipiù si parla meno di un'altra spaccatura, quella fra l'Occidente e il Sud del mondo, l'Africa, l'India, la Cina" che non è di portata minore. Sfide epocali al vecchio ordine globale, in cui l'Italia dovrà capire come fare al meglio i suoi interessi. (ANSA).