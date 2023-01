Turismo: Cna di Enna, i Consorzi raccontano il territorio

(ANSA) - ENNA, 18 GEN - I consorzi del turismo, promossi dalla Cna ennese e che vedono oramai l'adesione di oltre 60 soggetti tra imprese e operatori vari è diventato un modello italiano tanto da essere stato presentato nell'ambito della formazione per "Manager della filiera integrata del Made in Italy", organizzata dall'Università "La Sapienza" di Roma e la fondazione Ecipa di Cna nazionale. Il progetto della filiera integrata del Geoturismo è stato riconosciuto come modello di integrazione tra filiere a cui fare riferimento e da esportare in tutta Italia.

"Il direttore di Ecipa, Giuseppe Vivace, è stato un ospite entusiasta del nostro modello di ospitalità e quando ci ha chiesto di raccontarlo in seno ad un corso così autorevole ne siamo stati onorati. - dice Stefano Rizzo, segretario della Cna ennese e amministratore delegato del consorzio Together - Quello che colpisce è la mission del consorzio: il racconto autentico di un territorio, il cui valore è stato riconosciuto dall'Unesco, attraverso le persone e l'eccellenza del loro saper fare. Per questo ci siamo affidati ad una rete di consulenti di spessore, che sono partner del consorzio e che ci seguono ad ogni passo" Presente anche Mariapaola La Caria, del consorzio Starting4, che, assieme all'associazione "La Palma e l'Ulivo", sta lavorando da mesi attorno al tema dell'identità condivisa e allo sviluppo delle esperienze e dei servizi. Hanno poi raccontato la loro esperienza nel consorzio, alcune imprese di diversi settori: turistico, Michele Barbano; dell'agroalimentare Tommaso Scavuzzo e dell'artigianato Angelo Scalzo. L'idea è quella di una filiera integrata che coinvolga oltre ai servizi turistici anche gli altri settori che raccontano il territorio e le sue diversità, come l'agroalimentare, l'artigianato artistico o la moda.

I settori appunto del Made in Italy. (ANSA).